Finalmente in campo

lunedì, 17 gennaio 2022, 14:54

di diego checchi

Finalmente si ritorna in campo. È dal 19 dicembre che la Lucchese non gioca una partita ufficiale e domani alle 18.00 ci sarà il recupero della prima giornata di ritorno contro l’imolese. La curiosità sarà quella di vedere quale sarà l’approccio mentale e fisico della squadra di Pagliuca anche se dobbiamo sottolineare che in settimana i rossoneri si sono allenati bene e con intensità. Attenzione però, perché dall’allenamento alla partita tutto può cambiare e quindi la Lucchese dovrà moltiplicare ancora di più le forze per battere un’Imolese che è stata falcidiata dal Covid ma che ora ha tutti i giocatori negativi. Bisognerà vedere lo stato di forma della squadra di Fontana.

Al di là di questo è giusto che la Lucchese pensi in casa propria perché fare i tre punti domani sarebbe fondamentale per dare una spallata molto importante alla classifica in chiave salvezza. In fin dei conti questo è l’obiettivo principale della società, di Pagliuca e dei suoi ragazzi. Soltanto dopo si potrà pensare a qualcosa di più importante. Per questa gara mancheranno gli infortunati Zanchetta, Papini e Picchi, mentre Eklu non giocherà perché è in procinto di passare al Sudtirol. A centrocampo ballottaggio tra Frigerio e Brandi, con Minala e Visconti a completare il trio. In difesa dobbiamo vedere i soliti quattro delle ultime partite, mentre in attacco il ballottaggio è fra Nanni e Semprini. Per il resto ci saranno sicuramente Belloni e Fedato. Ovviamente Coletta sarà tra i pali. All’andata la Lucchese vinse a Imola con uno straordinario gol di Semprini per 1 a 0. Speriamo che domani possa arrivare un’altra vittoria. Questa la probabile formazione.

LUCCHESE (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 13 Bellich, 5 Bachini, 6 Nannini, 3 Visconti, 58 Minala, 26 Brandi, 30 Belloni, 29 Fedato, 18 Nanni. A disposizione: 22 Cucchietti, 15 Yakubiv, 14 Quirini, 27 Baldan, 17 Dumbravanu, 16 Frigerio, 4 Bensaja, 25 Ruggiero, 10 Semprini, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 11 Panati. Allenatore: Guido Pagliuca.