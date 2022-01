Porta Elisa News



Girone B, i numeri del 2021

domenica, 2 gennaio 2021, 08:56

di diego checchi

Questi sono i numeri del campionato nel Girone B, tenendo conto che tutte le squadre, a parte Lucchese e Imolese, hanno già giocato la prima gara di ritorno. La miglior difesa del campionato è quella della Reggiana, con solo 11 reti subite. A proposito della squadra di Diana, bisogna sottolineare che è prima in classifica e non ha mai perso. Inoltre, detiene il record di gol segnati a pari merito con il Modena con 40 reti; i canarini sono invece la squadra che ha totalizzato il maggior numero di vittorie: 15.

Le squadre migliori tra le mura amiche sono Reggiana, Modena e Ancona con 7 vittorie mentre fuori casa il Modena è a quota 8 vittorie davanti alla Reggiana con 7. In fondo alla classifica come numero di vittorie ci sono Grosseto e Viterbese con solo 2 partite vinte all'attivo.

La Viterbese non mai vinto fuori casa mentre il Grosseto non ha mai vinto in casa. Il Montevarchi è invece la squadra che ha totalizzato il maggior numero di sconfitte: ben 11. Per quanto riguarda i pareggi, la Vis Pesaro è in testa alla classifica con 9.La squadra che ha subito più gol è il Teramo di mister Guidi che ne incassati ben 37. Il capocannoniere del girone è Magnaghi del Pontedera con 13 centri all'attivo, davanti a Lanini e Zamparo della Reggiana e Rolfini dell'Ancona-Matelica che hanno appena raggiunto la doppia cifra.

Vediamo ora i numeri della Lucchese. La squadra di Pagliuca ha collezionato 6 vittorie, di cui ben 4 fuori casa, 7 pareggi e 6 sconfitte. I rossoneri hanno la quarta difesa del campionato con 18 reti subite, ma hanno segnato solo 16 reti che la posiziona come terzo peggior attacco, davanti solo a Pistoiese e Grosseto. I bomber sono Semprini con 5 reti e Fedato con 4, tutti segnati su rigore, seguiti da Eklu e Nanni con 2. Con una rete ciascuno Bellich, Corsinelli Visconti.