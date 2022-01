Porta Elisa News



I rossoneri riprendono la preparazione

lunedì, 10 gennaio 2022, 17:13

di diego checchi

La squadra ha ripreso la preparazione in vista della gara prevista per martedì 18 contro l'Imolese. Mister Guido Pagliuca ha potuto di nuovo contare sul portiere Plai mentre mancano ancora Babbi e Cucchietti. Partitella a pressione e a tema sono state queste le esercitazioni proposte dal tecnico di Cecina. Per domani è prevista ancora una seduta mattutina sempre allo stadio di Porcari. Intanto nel pomeriggio di oggi i tesserati della Lucchese 1905, maschile e femminile, si sono sottoposti alla terza dose di vaccinazione anti-Covid, insieme ai dirigenti e collaboratori della società, nell'edificio A della Cittadella della Salute "Campo di Marte", al terzo piano, lo stesso dove vengono somministrati i vaccini ai bambini, che hanno molto apprezzato la presenza del gruppo rossonero vicino a loro. Ad rendere nota la notizia è stata la stessa società rossonera attraverso il proprio sito internet.

La richiesta della società e del responsabile sanitario Adolfo Tambellini è stata prontamente accolta dal direttore di Zona Distretto Piana di Lucca Luigi Rossi, che ha definito l'iniziativa come "un'ottima occasione per sensibilizzare ulteriormente la popolazione ed in particolare gli Under 30, dando il giusto valore ai sacrifici che l'intera comunità ha compiuto negli ultimi due anni". Soddisfazione per l'iniziativa anche da parte del dottor Adolfo Tambellini, storico medico sociale della Lucchese 1905, che si è fortemente prodigato affinché la collaborazione con la Asl producesse questo nuovo ed importante risultato, e per la dirigenza rossonera che tramite il direttore generale Mario Santoro ha dichiarato:"E' fondamentale continuare a sensibilizzare i cittadini su questo tema. Per i nostri tesserati questa iniziativa rappresenta un privilegio e un'occasione per poter proseguire la stagione calcistica con rinnovata serenità".