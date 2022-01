Porta Elisa News



Il mercato delle altre, impazzano le trattative

lunedì, 17 gennaio 2022, 08:00

di diego checchi

Il mercato delle altre formazione nel girone dei rossoneri si sta muovendo, infatti il Teramo, domani, chiuderà per l'arrivo del difensore Roberto Codromaz del Piacenza e dell'attaccante Filippo D'Andrea del Seregno, mentre il Modena ha preso un nuovo estremo difensore che farà con ogni probabilità il terzo, si tratta di Andrea Spurio del Bisceglie.

Il Grosseto attende l'arrivo di Riliwan Mario Rabiu, centrocampista in forza al Modena che lo cederà in prestito ai toscani, in uscita invece l'ex rossonero Fratini, che è corteggiato dal Mestre in Serie D. Nuovo arrivo in casa Montevarchi, si tratta del terzino destro Antonio Boccadamo del Molfetta.

Il Gubbio ha formalizzato l'ingaggio a titolo temporaneo del centrocampista Giovanni Di Noia giocatore di proprietà del Perugia che ha trascorso la prima parte della stagione in forza alla Fidelis Andria. La Fermana ha raggiunto l'accordo con l'esperto attaccante Ettore Marchi che ha prolungato di un altro anno mentre la Carrarese ha ceduto il giovane difensore centrale classe 2000 Sergio Kalaj (nella foto) al Frosinone in Serie B.