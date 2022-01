Porta Elisa News



La Lucchese su Riccardo Collodel

mercoledì, 19 gennaio 2022, 11:48

di diego checchi

La Lucchese su Riccardo Collodel: la notizia è emersa nelle ultime ore da alcune voci di mercato. Insomma, sembrerebbe proprio essere lui il prescelto per rinforzare il centrocampo rossonero dopo la partenza di Eklu. Il giocatore è attualmente alla Cremonese in Serie B anche se quest’anno non ha mai giocato e già in estate era stato accostato alla Lucchese dopo il fallimento del Novara.

E' un elemento di categoria che può giocare sia come mediano centrale, sia come mezzala in un centrocampo a tre. C’è chi dice che nel giro di pochi giorni l’affare potrebbe essere chiuso. Collodel, classe 1998, ha collezionato 58 presenze con 5 reti con la maglia del Novara, prima ha militato nella Vibonese giocando 32 partite. Nella stagione precedente era in Serie D al Fiorenzuola. A Lucca ritroverebbe due suoi ex compagni, ovvero Bellich e Corsinelli.