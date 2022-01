Porta Elisa News



L'Imolese esce dal tunnel del Covid

domenica, 16 gennaio 2022, 16:41

di diego checchi

L'incognita principale è capire come stanno i giocatori dell'Imolese dopo che praticamente tutto il gruppo è stato colpito dal Covid. La buona notizia da Imola è che tutti i giocatori di Fontana sono negativizzati e quindi il tecnico rossoblu potrà avere tutto il gruppo a disposizione. Per quanto riguarda il mercato, ancora nessun movimento particolare se non che l'Imolese vorrebbe acquisire dalla Reggiana l'attaccante Daniele Sorrentino, ma per farlo prima dovrà cedere Stanco e diciamo pure che l'ingaggio dell'attaccante ex Modena sta bloccando il mercato e quindi per il momento la dirigenza ha le mani legate.

Ci sarà da capire anche quale sarà il destino di Torrasi, un centrocampista centrali molto richiesto sul mercato e il Sudtirol ha chiesto informazioni su di lui, anche se poi dovrebbe confermare l'interesse per il rossonero Eklu.

A Lucca, Fontana dovrebbe presentare un 4-3-3 con Padovan terminale offensivo accanto a De Sarlo e Turchetta, anche se in qualche circostanza Padovan si sposta sulla destra. A centrocampo, il mediano davanti alla difesa dovrebbe essere Bendetti, con D'Alena e Lombardi ai lati; in difesa Rinaldi e Vona, con Angeli e Liviero ad agire sugli esterni.

L'Imolese è a quota 18 punti ma ha ricevuto una penalizzazione di 2 punti a causa di irregolarità nel cambio di proprietà e si trova terz'ultima in classifica. L'obiettivo dei romagnoli quindi è cercare di trovare una salvezza tranquilla senza passare dai play out.

Questa la probabile formazione. Imolese (4-3-3): 22 Rossi, 6 Angeli, 3 Vona, 5 Rinaldi, 11 Liviero, 21 D'Alena, 8 Benedetti, 25 Lombardi A, 13 De Sarlo, 16 Padovan, 10 Turchetta. A disposizione: 14 Melgrati, 2 Lia, 4 Boscolo, 17 Masella, 18 La Vardera, 20 Lombardi L, 23 Cerretti, 24 Torrasi, 26 Matarese, 28 Palma. Allenatore: Fontana.