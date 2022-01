Porta Elisa News



Mercato, fatta per Collodel: il giocatore è già a Lucca

giovedì, 20 gennaio 2022, 11:44

di diego checchi

È fatta per Riccardo Collodel. Il centrocampista che alzerà il tasso tecnico della squadra di Pagliuca sarà già a disposizione per la trasferta di Olbia ed è già arrivato a Lucca. Ma chi è precisamente Collodel? È nato a Borgomanero (No) il 10 novembre del 1998 e ha iniziato a giocare con la maglia della Primavera del Novara nella sua prima esperienza importante. In seguito è andato al Fiorenzuola in Serie D in prestito dove ha collezionato 36 presenze e 2 gol. Nella stagione seguente è passato alla Vibonese in Serie C dove ha realizzato altre 2 reti in 32 presenze per poi tornare a casa nel Novara e giocare 58 partite in 2 stagioni realizzando 5 reti.

Il suo mentore è sicuramente stato Simone Banchieri, attuale tecnico della Pro Sesto che tra l’altro aveva tentato di portarlo con sé in questo mercato di gennaio. Sul ragazzo c’erano anche il Pescara e la Pergolettese, ma a spuntarla è stata la Lucchese dove ritroverà due ex compagni di squadra, ovvero Bellich e Corsinelli. Con il primo ha giocato per diverse stagioni, mentre con il secondo soltanto per metà stagione. Ma come verrà impiegato da Pagliuca? Nasce come centrocampista centrale, ma può fare tranquillamente la mezzala destra o il trequartista in determinate situazioni. È un centrocampista di inserimento che alla Cremonese non ha trovato spazio ma in Serie C può fare tranquillamente la differenza.