Mercato, pochi affari, tante trattative

mercoledì, 12 gennaio 2022, 08:22

di diego checchi

Anche il mercato delle altre formazioni del girone dei rossoneri non è entrato sicuramente nel vivo. Si registrano pochi affari fatti tipo l’arrivo di Piacentini, difensore che è passato dal Modena al Teramo, o lo scambio tra il terzino sinistro Rillo andato al Piacenza e l’attaccante De Grazia passato al Teramo. Il Siena si sta muovendo un po’ di più delle altre e per la porta sta pensando a un giocatore del Brescia e ci riferiamo a Simone Perilli, ex Pisa. Mentre a centrocampo potrebbe stringere i tempi per Valdifiori in uscita dal Pescara. Pescara che sta per definire l’arrivo di Minelli dalla Juventus, finora in prestito al Cosenza e l’esterno offensivo Borrello del Crotone. Sul ragazzo c’è anche il Palermo del neo tecnico Baldini.

A proposito, la Viterbese ha ceduto l’attaccante Murillo al Catanzaro e potrebbe fare il percorso inverso Vasquez. Il centrocampista ex rossonero Calcagni che ha fatto comunque bene nella Viterbese è conteso da Virtus Entella e Fermana. La Viterbese ha acquistato un nuovo portiere: si tratta di Fumagalli, ex Seregno ed è vicina al centrocampista ex Lecco Matteo Marotta. Passando alla prossima avversaria della Lucchese, possiamo sottolineare l’interesse per l’attaccante della Reggiana Daniele Sorrentino, che la Lucchese incontrò tre stagioni fa quando giocava con la Caronnese. La Pistoiese sta tentando di prendere Giulio Giordani dall’Aglianese mentre pensa al portiere Cerofolini di proprietà della Fiorentina.