Porta Elisa News



Nuovo Porta Elisa, la Lucchese deposita ulteriore documentazione

lunedì, 10 gennaio 2022, 18:04

"Stiamo attendendo documentazione ulteriore dalla Lucchese", aveva dichiarato nell'ultimo consiglio comunale, l'assessore allo Sport Stefano Ragghianti tirato in ballo circa lo stato di avanzamento del progetto per il rifacimento del Porta Elisa. Ora la documentazione ulteriore è stata depositata e protocollata in Comune. E' la stessa società rossonera a annunciarlo con una propria nota.

"La società Lucchese 1905 – si legge – comunica di aver prodotto e protocollato in data odierna (lunedì 10 gennaio) le integrazioni volontarie per il prosieguo del progetto relativo al nuovo stadio Porta Elisa". Con ogni probabilità tra la documentazione aggiuntiva va ricompreso anche il nuovo piano economico finanziario dopo che dall'amministrazione comunale erano state avanzate riserve. A questo punto, il cerchio si stringe: alla luce del nuovo materiale depositato a Palazzo Orsetti, il Comune dovrà, una volta per tutte, chiarire se ci sono i presupposti per concedere l'interesse pubblico al progetto che ormai risale a quasi due anni fa e che ancora non ha visto un pronunciamento definitivo, nonostante numerose modifiche. Sarà la volta buona?