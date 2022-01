Pagliuca: "Chi fa gol, vince le partite"

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 23 gennaio 2022, 16:55

Il dirigente rossonero: "Dopo un ottimo primo tempo, nel momento in cui la partita sembrava essere nelle nostre mani, abbiamo preso un gol da un giocatore come Ragatzu che ha questi colpi: purtroppo non siamo riusciti a fare nostra la gara quando sembravamo in controllo: il calcio è questo.

domenica, 23 gennaio 2022, 16:52

Il portiere autore di più di una parata che limita il passivo dei rossoneri, dopo che nel primo tempo avevano avuto la partita in mano, male gli attaccanti, in ombra anche Minala, buono il rientro dopo tanto tempo di Baldan: le pagelle di Gazzetta

domenica, 23 gennaio 2022, 13:32

Trasferta sarda per i rossoneri che hanno a disposizione i due nuovi acquisti che si accomodano in panchina: Pagliuca cambia molti giocatori e lancia dal primo minuto Brandi, Nanni e Baldan. Occasioni in avvio per Corsinelli e Nanni.

sabato, 22 gennaio 2022, 17:45

La Lucchese impegnata a Olbia nella prima trasferta dell'anno cerca nuovi punti e può contare sui nuovi acquisti arrivati nei giorni scorsi che comunque dovrebbero partire dalla panchina: la probabile formazione