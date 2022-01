Porta Elisa News



Per l'attacco Ubaldi è ormai a un passo

martedì, 18 gennaio 2022, 11:57

di diego checchi

Arrivano conferme sulla chiusura della trattativa fra Pisa e Lucchese per l’attaccante classe 1999 Leonardo Ubaldi. Il giocatore, classe 1999, ha già lasciato Pistoia ed è tornato a Pisa per poi essere girato di nuovo in prestito in rossonero. È chiaro che manca l’ufficialità da parte dei due club ma l’affare è già praticamente concluso.

Ubaldi in questa stagione ha collezionato 14 presenze e 1 gol e diciamo che è un giocatore polivalente che può fare sia la prima che la seconda punta. Nell’ultima partita del 2021 contro l’Olbia Lopez lo ha schierato in coppia con Vano ed ha segnato in rovesciata. Ma le fortune di Ubaldi sono arrivate soprattutto in Serie D con la maglia del Cannara, dove ha collezionato 52 presenze e 19 reti. Proviene dal settore giovanile della Spal e ha giocato 9 gare nel Castelvetro in Serie D.