Russo: "L'arbitro ha usato due pesi e due misure"

domenica, 30 gennaio 2022, 17:54

Bruno Russo, al termine della partita, tocca diversi argomenti e non può certo fare a meno di sottolineare il diverso metro utilizzato dall'arbitro nei confronti delle due formazioni: "Una bella partita, un ottimo risultato contro una squadra in ottima forma. Dobbiamo essere contenti del risultato e avremmo anche potuto vincere se l'arbitro avesse usato lo stesso metro usato per assegnare il rigore all'Ancona nell'occasione del fallo su Nanni, purtroppo non siamo molto fortunati con gli arbitri ultimamente, speriamo che la cosa cambi. E' un momento delicato, abbiamo il Cesena mercoledì e poi Teramo, dobbiamo rimanere tranquilli anche perché abbiamo alcuni giocatori che saranno squalificati ed è importante rimanere fuori dalla zona play out".

Qual è la situazione degli infortunati?

"A Bellich si è girato il ginocchio e dobbiamo valutare, Fedato aveva subito una contusione alla caviglia e sarà fuori un mese".

Domani è l'ultimo giorno di mercato...

"In queste 24 ore vediamo se riusciremo a completare la squadra, non c'è ancora nulla di certo ma si potrebbero vedere acquisti in ogni reparto per dare a Pagliuca una rosa ancora più competitiva e in grado di raggiungere la salvezza".