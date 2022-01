Porta Elisa News



Russo: "Dovevamo riuscire a fare qualcosa in più per pareggiare"

domenica, 23 gennaio 2022, 16:55

Una sconfitta per niente facile da digerire, quella incassata dalla Lucchese a Olbia. Dopo un primo tempo nettamente superiore, i rossoneri si sono fatti scavalcare dai padroni di casa e hanno perso il pallino della partita (oltre che i tre punti). Bruno Russo, al seguito della formazione, invita a girare subito pagina: "Dopo un ottimo primo tempo, nel momento in cui la partita sembrava essere nelle nostre mani, abbiamo preso un gol da un giocatore come Ragatzu che ha questi colpi: dovevamo fare qualcosa di più per pareggiare e purtroppo non siamo riusciti a fare nostra la gara quando sembravamo in controllo: il calcio è questo, è crudele ma va accettato. Ora giriamo subito pagina perché ci attende un match ancora più difficile contro l'Ancona e dobbiamo concentrarci su quello non guardare più a questa trasferta che non deve lasciare scorie, anche se spiace molto perdere a maggior ragione dopo un viaggio così lungo".

"I nuovi ingressi? Sono stati messi in campo quando c'era la speranza di trovare il pareggio, ma non si possono giudicare: sono certo che daranno un contributo importante per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Altri arrivi nel mercato di gennaio? Vediamo se riusciremo a concretizzare altre operazioni in questi giorni: di sicuro sino a che il mercato è aperto siamo attenti e vigili".