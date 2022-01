Porta Elisa News



Tumbarello possibile sostituto di Bensaja

lunedì, 31 gennaio 2022, 13:07

Come avevamo anticipato nella serata di ieri, Nicholas Bensaja è un giocatore della Paganese. Il giocatore ha lasciato Lucca in queste ore e si rimetterà in gioco nel Girone C dove verrà ceduto in prestito secco (Bensaja ha un contratto con la Lucchese fino a giugno 2023).

Per quanto riguarda i nomi in entrata si è fatto quello di Giorgio Tumbarello, classe 1996 in uscita dalla Vibonese dove gioca da due anni e mezzo e dove ha collezionato 72 presenze sempre in Serie C. Questa mezzala che può fare anche l’esterno ha giocato anche nella Cavese, nel Licata e nel Budoni. Il percorso inverso potrebbe essere fatto da Matteo Panati, in uscita dalla Lucchese. Negli ultimi minuti si è fatto anche il nome di Niccolò Ricchi, terzino sinistro classe 2000 svincolato dalla Viterbese con un passato nel Ravenna e nelle giovanili dell’Empoli. Ricchi ha collezionato 42 presenze in Lega Pro ed era uno dei prospetti più interessanti della sua età qualche stagione fa.