Ufficiale: Colledel è un giocatore rossonero

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:21

Secondo il sito www.padovasport.tv, per assicurarsi il centrocampista ghanese, il club altoatesino avrebbe sborsato alla Lucchese 100mila euro subito e altri 100mila in caso di promozione in serie B dei biancorossi

giovedì, 20 gennaio 2022, 11:44

Il centrocampista classe 1998 di proprietà della Cremonese è già arrivato in città e sarà a disposizione per la trasferta di Olbia: manca solo l'ufficialità per un'operazione che stavano provando a fare anche Pescara e Pergolettese

mercoledì, 19 gennaio 2022, 16:48

Il procuratore di Eklu replica all'esponente della società dopo la vendita del suo assistito:"Shaka mai irrispettoso; confermo che c'è stata una offerta della Lucchese per prolungare, ma se c’è una squadra importante con altre ambizioni che vuole il ragazzo, non vedo perché non si dovesse concludere l’affare.

mercoledì, 19 gennaio 2022, 15:25

La Lucchese ottiene il quinto pareggio consecutivo e fallisce ancora l'opportunità di compiere il salto di qualità attestandosi più saldamente nelle posizioni playoff. Alla luce di quanto la squadra riesce a esprimere sul campo i pareggi con Imolese, Pistoiese, Grosseto e Carrarese, tutte squadre surclassate dai rossoneri sul piano del...