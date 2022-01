Ufficiale: Tumbarello alla Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 31 gennaio 2022, 17:56

Il tecnico, che era in diffida, è stato ammonito contro l'Ancona e dovrà saltare la trasferta di Cesena al pari di Corsinelli e del massaggiatore Vannucchi che erano stati espulsi dal direttore di gara

lunedì, 31 gennaio 2022, 13:07

Bensaja è passato alla Paganese: il giocatore ha lasciato Lucca e firmato per i campani. Per quanto riguarda i nomi in entrata si è fatto quello di Giorgio Tumbarello, classe 1996 in uscita dalla Vibonese dove ha collezionato 72 presenze

lunedì, 31 gennaio 2022, 13:02

Il medico sociale rossonero Tambellini fa il punto sui due infortunati: “Fedato ha subito una distorsione importante alla caviglia destra con una piccola inflazione del malleolo: dovrà stare fermo per un po’ di tempo. Bellich ha subito una contusione al ginocchio ma il nostro intento è quello di provare e...

domenica, 30 gennaio 2022, 22:08

Secondo il sito specializzato - La casa di C - il centrocampista Nicholas Bensaja sarebbe molto vicino alla firma con la Paganese e domani il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi in prestito secco, nel girone C per giocare con più continuità. Panati nel mirino della Vibonese