Verso Lucchese-Imolese

sabato, 15 gennaio 2022, 18:54

di diego checchi

Torniamo finalmente a parlare di calcio giocato dopo oltre un mese. Ormai la Lucchese è entrata nel vivo della preparazione della gara contro l'Imolese e allora la domanda sorge spontanea: come deciderà di schierare i suoi mister Pagliuca martedì prossimo? Alcuni dubbi ci sono ancora ma la certezza è una, Eklu non giocherà perché in procinto di passare al Südtirol e quindi verrà risparmiato. Di conseguenza, al suo posto potrebbe giocare Visconti con Minala e Frigerio a completare il reparto mediano. Non è da escludere nemmeno l'utilizzo di Brandi, un giocatore che si era dimostrato molto in forma prima della sosta.

In attacco su chi cadrà la scelta fra Nanni, Babbi e Semprini? Visto che Fedato e Belloni sembrano essere sicuri del posto, bisognerà aspettare gli ultimi allenamenti per capire come Pagliuca valuterà la situazione.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, Corsinelli e Nannini agiranno sugli esterni mentre in ballottaggio per il ruolo di centrale ci sono Bachini, Bellich e Baldan, con l'ultimo che ha dimostrato di star molto bene dopo aver recuperato perfettamente dall'infortunio.

Sono rientrati nei ranghi anche Yakubiv e Dumbravanu che quindi saranno a disposizione così come Panati.

Verranno poi valutate in questi giorni le condizioni di Picchi, che ha lavorato a parte e la sua convocazione , come pure quella di Papini, appare fortemente in dubbio