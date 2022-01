Porta Elisa News



Ecco il mercato, le prime trattative

martedì, 4 gennaio 2022, 08:50

di diego checchi

Il mercato invernale ha ufficialmente i battenti ieri, ma la Lucchese, come ossatura di base, non cambierà più di tanto, si pensa semmai a inserire un uomo per reparto. Detto che ormai Alessandro Lovisa è ai saluti e che Matteo Panati potrebbe essere ceduto in prestito, la Lucchese sembrerebbe essere alla ricerca di una punta. Il primo nome potrebbe essere quello di Tommaso Biasci, attualmente al Padova. Su di lui però c'è l'interessamento anche del Mantova, ma c'è chi sostiene che ci sia già stato un contatto fra e due società per approfondire la questione. D'altronde Biasci è un giocatore che Pagliuca conosce bene per averlo avuto a Lucca in Serie C nella sua precedente esperienza che si sposerebbe alla perfezione con il suo progetto tattico. Il giocatore si avvicinerebbe anche a casa visto che è di San Giuliano ma la trattativa non è affatto facile da portare a termine.

Alla Lucchese proprio in queste ore è stato accostato da un sito specializzato sul mercato, il nome di Saveriano Infantino, in uscita dalla Carrarese. Il bomber trentaseienne è il classico finalizzatore di categoria. A nostro avviso crediamo che la Lucchese cerchi un altro tipo di giocatore ma nel mercato non si può mai escludere niente. Sul bomber lucano forti le attenzioni di Potenza, Mantova e Teramo. Per quanto riguarda le altre formazioni del girone, c'è da sottolineare che l'ex rossonero Mattia Lombardo sembra ad un passo dal trasferimento al Piacenza dal Teramo in cambio di Lorenzo De Grazia.

Sempre il Teramo sta per cedere al Modena il giovane difensore centrale Matteo Piacentini. Il centrocampista Carlo Martorelli sta per lasciare il Montevarchi ed approdare alla Paganese. Mentre il Pescara sta per rafforzare il suo centrocampo con l'arrivo dell'esperto De Risio attualmente in forza al Bari. Al Pescara ritroverebbe Auteri che lo ha già allenato al Catanzaro. Il Grosseto sta pensando per l'attacco a Bianchimano mentre potrebbe cedere il difensore Siniega che piace al Pontedera. La società maremmana ha richieste per il centrocampista Serena dalla Serie B, a lui sta pensando il Cittadella e per l'esterno d'attacco De Silvestro, su di lui Fermana e Juve Stabia. E' stata imbastita poi una trattativa fra Viterbese ed Ancona-Matelica per l'arrivo in biancorosso del centrocampista Foglia mentre a Viterbo pare quasi certo l'arrivo dell'esperto difensore Marino dal Bisceglie.