Porta Elisa News



Via alla preparazione per l'Ancona

martedì, 25 gennaio 2022, 19:29

di diego checchi

È partita la preparazione in vista della gara contro l'Ancona e i ragazzi hanno svolto un allenamento all'Acquedotto. Chi non ha giocato dall'inizio a Olbia ha disputato delle partitelle in gabbia, ovviamente dopo il riscaldamento guidato da mister Pagliuca e dai preparatori atletici. Con il gruppo si sono allenati anche Ubaldi e Collodel che domenica scorsa hanno fatto la prima presenza in rossonero mentre è sulla via della cessione, come avevamo già scritto ieri, il difensore Dumbravanu che ha quindi lavorato a parte e già in settimana potrebbe lasciare Lucca.

Nessuna novità per quanto riguarda gli acquisti, oggi non c'è da registrare nessun nuovo nome accostato ai rossoneri, anzi, bisogna sottolineare che la pista per il possibile ritorno di Andrea Adamoli si è raffreddata e sul giocatore, attualmente al Cesena ma di ritorno a Empoli per fine prestito, è piombato il Gubbio. Per domani è prevista una doppia seduta, a Porcari al mattino mentre nel pomeriggio la squadra sarà al Porta Elisa.