Porta Elisa News



A caccia di punti

martedì, 15 febbraio 2022, 17:10

di diego checchi

Nemmeno il tempo di rifiatare che la Lucchese torna subito in campo dopo il bel pareggio contro il Modena, la squadra di Pagliuca è attesa da una trasferta insidiosa: quella di Pesaro. I rossoneri vorranno rendere pan per focaccia alla squadra di Banchini che all’andata è venuta a vincere a Lucca per 2 a 1. Ci sarà poco tempo per preparare la partita ma Pagliuca lo farà senza trascurare niente e curerà ogni minimo dettaglio.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico dovrà ancora rinunciare agli infortunati Papini, Fedato e Ricchi, ma non è escluso che comunque ci siano dei cambi soprattutto a centrocampo e in attacco. Per esempio potrebbe giocare Frigerio al posto di Picchi, oppure Minala in luogo di Visconti con Collodel che sarebbe spostato a fare la mezzala. In attacco non è da escludere la conferma della coppia Ubaldi Semprini che ha fatto tanto bene contro il Modena, ma Nanni e Babbi scalpitano per una maglia da titolare. Belloni è sicuro di giocare. In difesa l’unico dubbio potrebbe essere quello riguardante la sostituzione di uno dei due centrali: Bachini o Bellich con Baldan titolare.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 13 Bellich, 27 Baldan, 6 Nannini, 15 Collodel, 58 Minala, 16 Frigerio, 30 Belloni, 19 Ubaldi, 10 Semprini. A disposizione: 22 Cucchietti, 5 Bachini, 4 Tumbarello, 14 Quirini, 8 Picchi, 26 Brandi, 3 Visconti, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 18 Nanni, 23 Zanchetta, 25 Ruggiero. Allenatore: Guido Pagliuca.