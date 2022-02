Porta Elisa News



Al Porta Elisa arrivano i primi della classe

venerdì, 11 febbraio 2022, 09:09

di diego checchi

A Lucca arriverà una vera e propria corazzata che attualmente è la prima candidata a vincere il campionato, anche se bisogna sottolineare che la Reggiana ha un organico altrettanto competitivo. La squadra di tesser però viene addirittura da 16 risultati utili consecutivi e questo è già un numero che ti fa capire le potenzialità della squadra canarina che ha ottimi uomini in ogni reparto e che è stata costruita alla perfezione dal diesse Vaira, voluto dalla società il cui proprietario è Carlo Rivetti, imprenditore di grande successo. Nell'ultimo match la squadra del "comandante", così come viene chiamato Tesser, ha vinto il derby emiliano-romagnolo contro il Cesena per 1-0 che è stato deciso da un rigore trasformato da Tremolada.

Il modulo di questa squadra dovrebbe essere il 4-3-2-1 con Tremolada e Giovannini dietro all'ultimo arrivato Longo. L'attaccante ex Vicenza è arrivato a Modena a gennaio per rilanciarsi, dopo una carriera che prometteva molto bene già da quando era nelle giovanili dell'Inter. Ma i tanti infortuni non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. Non ci sarà uno degli ex di turno ovvero Alessandro Marotta, autore della doppietta che ha deciso la gara di andata, perchè sta recuperando da un infortunio, mentre gli altri due ex rossoneri, Baroni e Renzetti, partiranno dalla panchina. Il Modena in questo mercato di gennaio ha preso dei giocatori mirati per poter fare ancora di più il salto di qualità ed a parte Longo del quale abbiamo già parlato non ci dobbiamo dimenticare del centrocampista Mannino ex Pordenone e dei difensori Oukhadda e Piacentini arrivati rispettivamente dal Gubbio e dal Teramo.

A Lucca il Modena sarà seguito da molti tifosi perchè in città è tornato l'entusiasmo e la Serie B non viene vista più come un sogno ma come un obbiettivo ben tangibile da poter raggiungere. E' chiaro che sulla carta i gialloblù hanno qualità superiori a quelle della Lucchese ma dovranno stare attenti alla voglia di riscatto della formazione di Pagliuca dopo la sconfitta immeritata a Teramo. Questa la probabile formazione del Modena 4-3-2-1: 26 Gagno, 13 Ciofani, 15 Silvestri, 4 Pergreffi, 27 Dentello Azzi, 7 Armellino, 6 Magnino, 23 Di Paola, 21 Giovannini, 32 Tremolada, 19 Longo. A disposizione: 1 Narciso, 30 Baroni, 20 Duca, 18 Minesso, 8 Mosti, 11 Ogunseye, 14 Oukhadda, 25 Piacentini, 2 Ponsi, 3 Renzetti, 17 Scarsella. Allenatore: Tesser