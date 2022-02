Porta Elisa News



Ecco il recupero di campionato a Cesena

martedì, 1 febbraio 2022, 17:03

di diego checchi

Nemmeno il tempo di ragionare che la Lucchese ritorna subito in campo: domani alle ore 21 sarà di scena allo stadio Dino Mannuzzi di Cesena per il recupero della seconda giornata di campionato. E' certamente stimolante giocare questo tipo di partite per la formazione di Pagliuca visto che i bianconeri sono nei quartieri alti della classifica e che la Lucchese non ha niente da perdere. E poi c'è un altro aspetto da sottolineare, la squadra di Pagliuca si esprime meglio con squadre che giocano a calcio e che tendono a fare la partita, sfruttando gli spazi che gli vengono lasciati. Al gruppo si è aggregato il neo acquisto Tumbarello che avrà la maglia numero 4 e sarà inserito nella lista dei convocati così come Papini che torna da un infortunio dopo lungo tempo. Anche Picchi è a disposizione del mister mentre Bellich ha recuperato dalla piccola distorsione al ginocchio che lo aveva costretto ad uscire dal campo domenica scorsa anzitempo ed è a disposizione del mister.

Non è detto però che giochi dall'inizio e quindi Bachini potrebbe fare coppia con Badan. MA chi sarà il terzino destro visto che Corsinelli dovrà scontare una giornata di squalifica? In quel ruolo Pagliuca dovrà decidere il da farsi. Potrebbe essere schierato in quella posizione il giovane Brandi che in certe circostanze ha già occupato quella posizione altrimenti il trainer potrebbe sposatre a destra Baldan con il conseguente inserimento di Bellich al centro. La terza soluzione ma la meno probabilr è l'inserimento di Quirini sull'out di destra. Il ragazzo classe 2003 potrebbe avere anche una chance. A centrocampo ci sarà l'imbarazzo della scelta anche se potrebbe rientrare Frigerio al posto di Visconti con Minala e Collodel a completare il reparto. In attacco considerato che Fedato non ci sarà per un pò di tempo, quello sicuro di giocare è Mauro Semprini. Poi Belloni, Gibilterra, Nanni e Babbi lotteranno per gli altri due posti in attacco. Ubaldi sarà pronto ad entrare a partita iniziata. Ovviamente Nannini e Bachini sono sicuri di giocare sulla linea difensiva.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Coletta, 26 Brandi, 5 Bachini, 27 Baldan, 6 Nannini, 16 Frigerio, 58 Minala, 15 Collodel, 30 Belloni, 10 Semprini, 18 Nanni. A disposizione: 22 Cucchietti, 2 Papini, 4 Tumbarello, 7 Gibilterra, 8 Picchi, 19 Ubaldi, 9 Babbi, 14 Quirini, 21 Zanchetta, 13 Bellich, 25 Ruggiero, 3 Visconti. Allenatore Fracassi.