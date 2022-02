Porta Elisa News



Massima attenzione al Teramo

sabato, 5 febbraio 2022, 12:48

di diego checchi

Diffidare della gara con il Teramo e non lo diciamo così tanto per dire qualcosa ma perché pensiamo che la trasferta in terra abruzzese per la Lucchese sia molto insidiosa per tutta una serie di motivi. In primis perchè il Teramo ha un bisogno estremo di punti, visto che attualmente a quota 22 è in piena zona playout. Il secondo è perchè la Lucchese è in piena emergenza difensiva. Alla squadra mancheranno due difensori centrali ovvero Bellich e Baldan, entrambi squalificati. Poi c'è da sottolineare che di Papini non sappiamo quanti minuti avrà dopo aver giocato uno spezzone nella trasferta di Cesena e se ce la farà o meno a partire titolare.

Ecco perchè a mister Pagliuca potrebbe optare per spostare uno fra Nannini e Corsinelli nel ruolo di centrale insieme a Bachini ed inserire Visconti nel ruolo di terzino. Il centrocampo potrebbe esserci spazio per Tumbarello nel ruolo di mezz'ala destra insieme a Collodel e a Frigerio o Picchi. In attacco chissà che il trainer non decida di schierare dall'inizio uno degli ultimi arrivati Ubaldi insieme ad uno tra Nanni e Babbi. Nanni in fin dei conti quando è entrato a Cesena o ha fatto bene ed a nostro avviso meriterebbe una chance da titolare ma queste sono considerazioni che dovrà fare mister Pagliuca, che valuterà al meglio la loro condizione psico-fisica.

La Lucchese andrà a Teramo con la consapevolezza di aver disputato un ottima partita a Cesena ed a parte i primi 15 minuti, dove il Cesena è stato superiore alla squadra di Pagliuca, i rossoneri se la sono giocata alla pari se non meglio rispetto alla squadra di Viali. Analizzando la partita di domenica prossima bisogna sottolineare che la Lucchese andrà a giocare contro la seconda peggior difesa del campionato, visto che i prossimi avversari dei rossoneri hanno subito 40 gol. A proposito, nel Teramo gioca l'ex rossonero Mattia Lombardo che è rimasto senz'altro nel cuore dei tifosi. Da capire se partirà titolare o meno. Questa la probabile formazione della Lucchese (4-2-3-1): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 6 Nannini, 3 Visconti, 4 Tumbarello, 15 Collodel, 16 Frigerio, 30 Belloni, 19 Ubaldi, 18 Nanni. A disposizione: 22 Cucchietti, 14 Quirini, 21 Zanchetta, 58 Minala, 8 Picchi, 26 Brandi, 25 Ruggiero, 2 Papini, 10 Semprini, 9 Babbi, 7 Gibilterra, 12 Plai. Allenatore: Pagliuca