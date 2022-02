Porta Elisa News



Nuovo Porta Elisa, in arrivo il primo via libera?

giovedì, 24 febbraio 2022, 12:31

Nuovo Porta Elisa, ecco con ogni probabilità il punto di svolta. Il Comune di Lucca che da mesi rimpalla la decisione sul primo via libera sul progetto del nuovo stadio ha indetto per questo pomeriggio una conferenza stampa in cui annuncia importanti novità sul progetto e a cui parteciperanno oltre al sindaco Alessandro Tambellini, il candidato sindaco per le prossime comunali nonché assessore ai Lavori Pubblici Francesco Raspini e l'assessore allo Sport Stefano Ragghianti.

Via libera per la concessione dell'interesse pubblico all'opera? L'ipotesi sembra altamente probabile dopo l'ultimo rinvio di un paio di settimane fa e dopo che la Lucchese e l'Aurora Costruzioni hanno presentato ulteriori dettagli così come richiesto. Sarebbe il primo concreto passo dell'iter per il nuovo stadio, ma da Palazzo Orsetti, per ora, non filtrano indiscrezioni.