Porta Elisa News



Pagliuca: "Reazione importante"

giovedì, 24 febbraio 2022, 23:07

Mister Pagliuca analizza la prestazione dei suoi al termine della gara che è valsa tre punti davvero pesanti: "Abbiamo fatto una bella partita e il merito è tutto dei ragazzi, siamo un grande gruppo. Domenica scorsa è stata pessima partita, ce ne siamo resi conto e abbiamo avuto una reazione importante. Penso che questa squadra avrebbe solo bisogno di tempo per recuperare e preparare bene le partite ma giocando ogni tre giorni ci si toglie qualcosa, e abbiamo anche un giorno in meno di recupero rispetto alla Fermana. Non capisco perché la Lega ci costringe ad un calendario così compresso, ma comunque non è un problema, sapete una cosa? I ragazzi hanno scritto nello spogliatoio che sono tutti titolari e questa è la nostra forza, significa che possiamo ruotare".

Era importante ripartire dopo le ultime due sconfitte...

"Siamo stati male dopo le sconfitte con Pesaro e Pontedera, siamo stati male ma abbiamo fatto quadrato con tutto lo staff e la società e ci siamo rimessi in pista".

Questa è la migliore Lucchese della stagione?

"Forse la partita contro l'Ancona è stata più bella, ma questa è una vittoria importante, che ci dà respiro ed entusiasmo. Siamo una squadra giovane e l'entusiasmo è fondamentale".

Si può dire che la Lucchese gioca meglio contro le grandi?

"Non credo, secondo me abbiamo solo bisogno di poter lavorare con i giorni giuste per il recupero e per preparare le partite al meglio".