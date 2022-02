Porta Elisa News



Ricaricare le pile per il rush finale

lunedì, 28 febbraio 2022, 12:28

di diego checchi

Un giorno di riposo per poi riprendere il tour de force. La squadra di Pagliuca si ritroverà domani pomeriggio per iniziare a preparare la sfida contro la Viterbese che ci sarà domenica alle ore 17.30, una gara certamente da non sottovalutare perché la squadra laziale è in ripresa e perché, per la Lucchese, da adesso in poi ci sono 9 finali. Lo ha detto proprio mister Pagliuca nella conferenza stampa di ieri a margine dello 0 a 0 ottenuto contro la Fermana. “Da adesso in poi ci sono 9 finali e vanno interpretate al meglio” – ha sottolineto il tecnico. Siamo completamente d’accordo su quanto detto anche perché la salvezza è alla portata della Lucchese ma mancano ancora 7/8 punti che vanno fatti il prima possibile per poi chiudere la stagione senza particolari patemi d’animo e iniziare a programmare quella successiva con calma, capendo se questa compagine societaria rimarrà la stessa o verrà rinforzata anche da qualche altro soggetto, ma sono discorsi prematuri.

Intanto l’obiettivo della Lucchese deve essere quello di chiudere il prima possibile il discorso salvezza e, magari, se Belloni non avesse sbagliato il rigore di ieri pomeriggio (cose che capitano), la Lucchese avrebbe messo un grande mattone sulla permanenza in categoria. Comunque ci sono piaciuti lo spirito e la voglia di andare sempre a proporre gioco perché, onestamente, la Fermana ha tentato soltanto di portare via un punto cercando di interrompere più volte l’azione dei rossoneri con dei falli abbastanza importanti. L’unico rammarico è che la Lucchese non sia riuscita ad essere cinica quanto avrebbe dovuto e l’altro è che perderà Nanni per squalifica. L’augurio è che prenda soltanto una giornata dopo essere stato espulso, ma tutto dipenderà da ciò che scriverà l’arbitro nel referto. Il giocatore è saltato a braccia larghe ed ha smanacciato, ma non c’è parso una gomitata, tanto è vero che il direttore di gara aveva da prima estratto il giallo e poi il rosso diretto.

Di conseguenza Nanni non sarà a Viterbo e l’attacco sarà ancora più ridotto all’osso visto che mancheranno sempre Semprini e Fedato. A proposito di quest’ultimo, il giocatore ha ripreso a correre ma bisogna valutare quando rientrerà in gruppo. A nostro avviso sarà probabile il suo rientro in panchina nella gara contro il Montevarchi o con il Gubbio a Lucca, perché in questi casi non è giusto affrettare i tempi. Da segnalare che dopo la Viterbese, la Lucchese giocherà per la prima volta in questo campionato di venerdì sera alle 20.30 contro la Reggiana per motivi di ordine pubblico visto che le forze dell’ordine e i vigili del fuoco saranno impegnati al Carnevale di Viareggio per il weekend. La partita era in programma per sabato 12 marzo alle 17.30.