Russo: "Presi due gol evitabilissimi"

mercoledì, 16 febbraio 2022, 20:24

Bruno Russo, come sempre al seguito dei rossoneri, mastica amaro, molto amaro, per la terza sconfitta consecutiva in trasferta, una nuova battuta di arresto assolutamente evitabile per quello visto in campo: "Punti buttati si è perso una partita incredibile, ho poco da dire e non mi voglio ripetere, certo è che sono partite che si dovrebbero perdere, il rammarico è forte: abbiamo lasciato sei punti alla Vis che è alla nostra portata c'è poco da dire".

"Da domani pensiamo a fare una grande partita con il Pontedera, poi abbiamo altre gare ravvicinate: dobbiamo fare punti sul nostro campo. Preoccupazioni per la piega che sta prendendo il campionato? Non ci devono essere preoccupazioni, ma la consapevolezze che possiamo giocare alla pari con squadre più importanti della Vis Pesaro o dell'Olbia. Non ci dobbiamo abbattere, dobbiamo essere subito pronti per la prossima. Certo, i gol erano evitabilissimi, abbiamo preso due gol evitabilissimi. L'espulsione di Nanni? L'arbitro ha capito che si riferiva a lui, e invece stava solo imprecando contro se stesso, un equivoco che ha pesato sul match".