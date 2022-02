Russo: "Tutti vorremmo vedere sempre una Lucchese così"

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 24 febbraio 2022, 23:07

Il tecnico: "Abbiamo fatto una bella partita e il merito è tutto dei ragazzi, siamo un grande gruppo. Domenica scorsa è stata pessima partita, ce ne siamo resi conto: vittoria che ci dà respiro e entusiasmo, siamo una squadra giovane e l'entusiasmo è fondamentale"

giovedì, 24 febbraio 2022, 22:54

Buona partita del centravanti rossonero che ispira le prime due reti dei rossoneri e colpisce un palo. Belloni a tratti imprendibile, bene Corsinelli e Collodel, ma è tutta la squadra a girare nel modo giusto: le pagelle di Gazzetta

giovedì, 24 febbraio 2022, 20:21

I rossoneri reduci da due sconfitte consecutive cercano punti tranquillità nel recupero della terza di andata: Pagliuca che torna in panchina, si affida a Nanni in avanti e conferma Minala. Sblocca la gara Belloni, poi raddoppia Collodel, palo di Nanni

giovedì, 24 febbraio 2022, 15:31

Passi in avanti, su di un percorso sino ora a dir poco accidentato: l'amministrazione comunale convoca una seduta integrativa della conferenza dei servizi per venerdì 18 marzo prossimo. Dopo, ecco la presentazione al consiglio comunale per il 'pubblico interesse' presumibilmente ai primi di aprile.