Porta Elisa News



Russo: "La contestazione? Non l'accetto"

domenica, 20 febbraio 2022, 19:31

Bruno Russo è visibilmente amareggiato per la nuova battuta di stop che compromette almeno in parte la tranquillità di classifica e quando gli chiediamo di commentare la gara risponde così: "Non analizzo niente, non so che dire, abbiamo perso e vorrei accontentare tutti andando via ma non è mia abitudine lasciare. Vorrei non farmi più vedere al Porta Elisa ma non lo posso fare perché precluderei la salvezza della Lucchese. Mi piacerebbe far venire qualcuno a sostituire me e gli altri, purtroppo abbiamo tante partite una dietro l'altra e bisogna andare avanti. Personalmente non accetto questo tipo di contestazione, vorremmo davvero tutti andare via ma non lo possiamo fare in questo momento".

Pensa che non aver avuto Pagliuca in panchina abbia influito?

"Non avere Pagliuca in panchina è un limite purtroppo, e speriamo di averlo sempre in campo d'ora in poi".

Adesso da dove si riparte?

"Purtroppo siamo in un momento di difficoltà, l'unica soluzione è preparare la partita con l'Entella e poi quella con la Fermana, non abbiamo tempo per i processi, anche perché la classifica si accorcia e dobbiamo solo fare punti, poi sta al mister vedere su quali giocatori puntare per le prossime gare".