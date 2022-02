Porta Elisa News



Tre sfide per fare punti, Pagliuca valuta accorgimenti tattici

venerdì, 18 febbraio 2022, 15:56

di diego checchi

La partita con il Pontedera è importante tanto quanto le altre due e cioè quella contro l'Entella di giovedì prossimo alle ore 21 e quella di domenica 27 alle ore 15 contro la Fermana. Tutte e tre queste sfide sono casalinghe ed è proprio per questo che i ragazzi di Pagliuca dovranno cercare di sfruttarle al meglio anche se bisogna dire che la squadra rossonera gioca allo stesso modo sia in casa che fuori e cioè facendo comunque un calcio propositivo. E' chiaro che in questi giorni il tecnico di Cecina dovrà correggere gli errori difensivi che si sono evidenziati sulle due reti subite nell'ultima gara di campionato in terra marchigiana contro la Vis Pesaro.

Mister Pagliuca per preparare al meglio la sfida contro il Pontedera ha fatto allenare i suoi ragazzi sul sintetico di Porcari rigorosamente a porte chiuse e la nostra sensazione è che fino all'ultimo non si saprà che tipo di formazione scenderà in campo domenica prossima. La cosa certa è che non ci sarà Nanni per squalifica. Per quanto riguarda il modulo non è da escludere che Pagliuca avendo un abbondanza di centrocampisti decida di schierare la squadra con il 3-5-2, magari inserendo Bachini, Bellich e Baldan insieme. Questa potrebbe essere solo un ipotesi, facendo sì che uno degli attaccanti Semprini o Ubaldi possa usufruire di un turno di riposo.

Se la Lucchese giocasse invece con il solito modulo è chiaro che Belloni agirà dietro a due punte che potrebbero essere Semprini e Ubaldi o Semprini e Babbi, visto che Fedato è ancora out e ne avrà per un pò di tempo oltre agli infortunati Papini, Ricchi. Pagliuca dovrà valutare anche le condizioni di Nannini che a Pesaro non è sceso in campo per un piccolo guaio muscolare. Se non ce la dovesse fare giocherà terzino ancora Visconti. Ripetiamo però che le nostre sono solo supposizioni perchè sia quello di oggi, sia quello di domani saranno allenamenti rigorosamente chiusi perchè Pagliuca non vuole dare vantaggi all'avversario.