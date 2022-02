Porta Elisa News



Una nuova dimostrazione che la squadra c'è

lunedì, 14 febbraio 2022, 14:15

di diego checchi

La squadra ha ripreso ad allenarsi in vista di Pesaro con la consapevolezza di aver ottenuto un ottimo punto contro il Modena, la candidata principale alla promozione in Serie B. La squadra di Pagliuca ha dimostrato ancora una volta che se la può giocare con tutte e lasciatecelo dire: questa squadra è stata costruita bene in tutti i reparti anche dal ds Deoma, che lo scorso anno ha commesso certamente degli errori ma che quest'anno è riuscito insieme a tutta la società a mettere su un complesso di tutto rispetto. L'obiettivo di questa società deve essere prima di tutto la salvezza e poi chissà. Mancano 10/11 punti al traguardo e questa squadra ha le potenzialità per farli nei tempi giusti. In seguito vedremo che classifica avrà la Lucchese e da lì in poi potremo fare altri discorsi, adesso prematuri.

È vero che il tifoso vuole sognare, ma è anche vero che bisogna capire il contesto in cui ci troviamo. Questa è una società che non vuole fare il passo più lungo della gamba e ha detto a più riprese che l'obiettivo primario deve essere la salvezza per poi pensare ad altro. È giusto che i tifosi sognino ma l'importante è fare un passo alla volta senza guardare tanto lontano. Adesso c'è una sfida importante a Pesaro da affrontare con la giusta mentalità e poi ci saranno tre partite in casa che delineeranno il futuro della Lucchese. Vogliamo sottolineare che ieri la risposta del pubblico, soprattutto della curva ovest, è stata esemplare perché i tifosi hanno cantato dal primo al 95' e la squadra ha bisogno di questo in tutte le gare per dare il meglio di sé. Tornando al gruppo guidato da Pagliuca rientrerà lo squalificato Brandi in vista di Pesaro, mentre non ci saranno ancora Papini, Ricchi e Fedato, alle prese con dei guai fisici.