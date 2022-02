Porta Elisa News



Verso la gara contro la Fermana: la Lucchese a caccia di conferme

venerdì, 25 febbraio 2022, 18:13

di diego checchi

Dopo la scintillante vittoria contro l'Entella, una partita che rimarrà nella memoria per come la squadra di Pagliuca ha giocato in maniera perfetta, la formazione rossonera si è già ritrovata questa mattina per iniziare a preparare un'altra sfida molto importante come quella contro la Fermana. Vincere contro i marchigiani vorrebbe dire mettere quasi un'ipoteca sulla salvezza, perchè la Lucchese poi nelle altre partite dovrà fare soltanto cinque o sei punti per essere sicura di rimanere in categoria.

E' anche vero però che i giocatori e tutto lo staff non devono porsi limiti dopo la vittoria ottenuta ieri sera infarcita da una prestazione superlativa in tutti i reparti. Pagliuca avrà poco tempo per preparare la gara di domenica alle ore 14.30 al Porta Elisa (da segnalare che la FIGC posticiperà di cinque minuti l'inizio delle gare per solidarietà con l'Ucraina) ma cercherà di mettere in campo la miglior formazione possibile. La nostra sensazione è che l'undici che scenderà in campo non cambierà più di tanto rispetto a quello visto contro l'Entella: possibili due o tre cambi, uno per reparto.