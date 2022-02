Porta Elisa News



Vietato fermarsi

mercoledì, 23 febbraio 2022, 11:55

di diego checchi

Domani sera alle ore 21 al Porta Elisa andrà in scena il recupero della 4° giornata di ritorno contro la Virtus Entella. Le due squadre sono in momento completamente opposto: la Lucchese viene da una sconfitta interna con il Pontedera e da un secondo tempo giocato male, mentre l’Entella è arrivata alla vittoria per 3 a 1 contro il Siena al termine di una partita veramente importante da parte degli uomini di Volpe. La squadra rossonera ha la possibilità di invertire la rotta e di fare un risultato positivo che la avvicinerebbe al traguardo che deve essere sempre uno: quello della salvezza. In fin dei conti mancano soltanto 11 punti e ci sono tutte le carte in regola per poterli portare a casa a patto che gli uomini di Pagliuca non perdano la fiducia in loro e l’intensità che hanno messo in campo fino a poche partite fa, cosa che li ha sempre contraddistinti.

Per questa partita mancheranno gli infortunati Semprini, Fedato, Papini e Ricchi, e verranno valutate all’ultimo le condizioni di Brandi, mentre è stato recuperato Nannini e giocherà dall’inizio. Per quanto riguarda la formazione, non crediamo che Pagliuca apporti delle novità sul modulo, ma, magari, sugli uomini. In difesa Corsinelli tornerà a destra con Nannini a sinistra, mentre nel ruolo di centrali, potrebbe avere un turno di riposo Bachini, uno che ha sempre tirato la carretta con in campo la coppia Bellich e Baldan. Ovviamente tra i pali ci sarà Coletta. A centrocampo tante sono le variabili, ma potrebbe tornare in campo dall’inizio Frigerio, con Collodel mediano centrale e Visconti mezzo sinistro. Minala sarà pronto ad entrare a partita iniziata. Belloni sarà il trequartista con Nanni e uno fra Ubaldi e Babbi a completare l’attacco. Al Porta Elisa si aspetta una buona cornice di pubblico nonostante l’ora infausta e il periodo non certamente positivo per la squadra rossonera.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 27 Baldan, 13 Bellich, 6 Nannini, 16 Frigerio, 15 Collodel, 3 Visconti, 30 Belloni, 18 Nanni, 9 Babbi. A disposizione: 22 Cucchietti, 5 Bachini, 14 Quirini, 17 D’Ancona, 4 Tumbarello, 8 Picchi, 58 Minala, 7 Gibilterra, 23 Zanchetta, 26 Brandi, 25 Ruggiero, 19 Ubaldi. Allenatore: Pagliuca