Porta Elisa News



I rossoneri riprendono la preparazione

martedì, 29 marzo 2022, 15:47

La squadra si è ritrovata per preparare la sfida di domenica prossima alle ore 14:30 allo stadio Porta Elisa contro il Pescara e mister Pagliuca ha lavorato sia sotto l'aspetto tattico che sotto quello atletico. Rodriguez a breve dovrebbe rientrare in gruppo. Per Papini, Fedato e Semprini bisognerà aspettare ancora un pò di tempo visto che l'ex Gubbio è a curarsi in un centro specializzato a Ravenna e bisognerà vedere quando sarà di nuovo disponibile.

Il clima è buono e c'è concentrazione per fare una bella gara contro il Pescara, una squadra costruita per stare nei quartieri alti della classifica e che sta rispettando le attese. Alla seduta era assente anche Brandi, il giocatore è ancora alle prese con l'influenza ma sta meglio. Un augurio di pronta guarigione anche al medico sociale Adolfo Tambellini che non era nemmeno a Siena perché trattenuto a casa da coliche renali. Per domani è prevista una doppia seduta, al mattino allo stadio di Porcari mentre nel pomeriggio allo stadio Porta Elisa.