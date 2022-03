Porta Elisa News



La Lucchese fa la conta degli indisponibili

giovedì, 17 marzo 2022, 09:02

Lucchese in emergenza in vista della prossima gara di sabato contro il Gubbio. Come già è stato possibile vedere dalle scelte fatte da Pagliuca a Montevarchi, sono più di uno i rossoneri che accusano problemi. Innanzitutto influenzali (ma non legati covid): con alterazione della temperatura sono ben quattro giocatori, a partire da Bellich che è stato portato in panchina per onore di firma, poi Quirini, Babbi e Collodel, addirittura schierato nonostante lo stato influenzale.

Ma l'elenco di coloro che rischiano di saltare la gara con gli umbri non finisce qui: Papini, protagonista assoluto contro la Reggiana, ha accusato un affaticamento, così come Rodriguez (e si spiega così la scelta di non buttarlo in campo nei minuti finali). Fedato, invece, pare ancora lontano da poter rientrare. A parziale consolazione, Nanni sarà di nuovo disponibile dopo aver scontato le tre giornate di squalifica.