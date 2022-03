Porta Elisa News



Dura squalifica per Nanni: tre turni di stop

martedì, 1 marzo 2022, 17:33

Nuova tegola disciplinare sulla Lucchese: l'attaccante rossonero Nicola Nanni è stato fermato per tre turni dopo il fallo commesso ai danni di un avversario nella gara contro la Fermana. Questa la motivazione del giudice sportivo per una sanzione che appare sproporzionata a quanto visto in campo: "per avere, al 28°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, colpiva con una gomitata al volto un avversario, causandogli abbondante fuoriuscita di sangue e costringendolo ad abbandonare il gioco. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerate le conseguenze dannose provocate all'avversario". Nanni, salvo il caso di un ricorso, dovrà saltare le gare con la Viterbese, la Reggiana e il Montevarchi e oltretutto con l'attacco rossonero che è già falcidiato dagli infortuni.

Un turno di stop anche al preparatore atletico rossonero Riccardo Guidi, espulso anch'esso nella solita gara, per "avere, all’11°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta".