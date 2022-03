Porta Elisa News



Obiettivo: tornare indenni

sabato, 5 marzo 2022, 07:47

di diego checchi

Una trasferta piuttosto insidiosa quella contro la Viterbese. La Lucchese andrà in terra laziale per portare via un risultato positivo e continuare la sua marcia verso la salvezza. Ricordiamo che a questo obiettivo mancano ancora 7/8 punti. La Viterbese, dal canto suo, venderà cara la pelle perché vorrà vincere a tutti i costi e tentare di raggiungere la salvezza con un filotto di risultati. Adesso è penultima a quota 26 punti. Insomma, sarà una partita dove nessuno potrà sbagliare ed è per questo che Pagliuca l’ha preparata molto bene in settimana.

Ma chi sostituirà lo squalificato Nanni? La nostra sensazione è che non sarà l’ultimo arrivato Aeljandro Rodriguez che si è allenato già con la squadra dimostrando di aver già una buona condizione fisica. Crediamo che Pagliuca lo inserisca, semmai, a partita iniziata. Allora sono tre i giocatori che potrebbero sostituire il giocatore di San Marino. Zack Ruggiero, che sarebbe all’esordio al primo minuto in campionato, Babbi o Ubaldi. Per il resto dovrebbe essere la stessa formazione vista domenica scorsa. Anche perché Pagliuca sembra aver trovato una fisionomia precisa alla squadra. Questa è la probabile formazione.

LUCCHESE (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 13 Bellich, 5 Bachini, 6 Nannini, 16 Frigerio, 58 Minala, 15 Collodel, 3 Visconti, 30 Belloni, 25 Ruggiero. A disposizione: 22 Cucchietti, 27 Baldan, 14 Quirini, 4 Tumbarello, 8 Picchi, 23 Zanchetta, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 11 Rodriguez, 19 Ubaldi, 17 D’Ancona, 12 Plai. Allenatore: Guido Pagliuca.