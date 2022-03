Porta Elisa News



Pagliuca: "Spiace perché avevamo la gara in mano, ma il pari è giusto"

sabato, 19 marzo 2022, 19:53

Mister Pagliuca ha trascorso una settimana a dover fare i conti con le assenze, persino nel riscaldamento si è registrata una defezione, quella di Frigerio: davvero un contesto non semplice, ecco almeno in parte spiegata la soddisfazione per il punto sia pure avendo subìto la rimonta degli umbri che si sono confermati un'ottima formazione: "Oggi abbiamo avuto tante assenze ma devo dire che tutto l'anno abbiamo avuto defezioni. Venivamo da un periodo difficile, i ragazzi erano stanchi e tanti hanno giocato anche con la febbre. Dispiace perché avevamo il risultato in mano ma il pareggio è più che giusto, il Gubbio è una "squadra stratosferica, una rosa al pari delle prime quattro e ci ha messo in difficoltà".

"Faccio i complimenti ai ragazzi, ci siamo difesi bene e abbiamo e abbiamo mosso la classifica, questo è un buon punto. Purtroppo queste partite sono quello che vuole la Federazione, troppi incontri ravvicinati e quindi troppi infortuni. Adesso facciamo due giorni di riposo e ricarichiamo le pile, finalmente possiamo fare una settimana tipo".