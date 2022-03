Porta Elisa News



Pagliuca: "Continuiamo a lavorare: ora abbiamo otto finali"

domenica, 6 marzo 2022, 19:45

Un leone in gabbia, o meglio una pantera: Guido Pagliuca aveva chiara l'importanza del match di Viterbo e per tutta la gara non ha trovato poso un attimo, più ancora del solito, alla fine una corsa sfrenata in mezzo al campo, perché questi tre punti sono qualcosa di più di una vittoria, le ombre della zona bassa della classifica di allontanano: "E' la vittoria dei ragazzi e del gruppo. Una vittoria importantissima per il nostro percorso e per il nostro obiettivo. Sono contento per il gruppo, stasera abbiamo saputo bene interpretare la partita in ogni momento, soffrendo quando c'era da soffrire, e imponendo il nostro ritmo per larghi tratti".

"Una parola per Zak, che al suo esordio da titolare ha dato un contributo importante dal punto di vista della qualità e del sacrificio. Sono contento per tutta la nostra società, per il nostro direttore Deoma e Bruno Russo che anche oggi hanno visto giocare i giovani in cui hanno sempre creduto. Abbiamo battuto una squadra che giocava con tutti giocatori over, mentre noi avevamo anche oggi dal primo minuto cinque ragazzi che possono rappresentare un valore aggiunto per la società. Continuiamo a lavorare secondo le nostre idee e con la consapevolezza acquisita partita dopo partita, pensando che abbiano otto finale da interpretare al meglio. Infine un pensiero ai nostri tifosi, che anche oggi ci hanno sostenuto per tutto il tempo: insieme siamo più forti: forza Lucchese!".