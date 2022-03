Porta Elisa News



Picchi confermato a centrocampo?

mercoledì, 23 marzo 2022, 17:55

di diego checchi

La squadra rossonera si è ritrovata allo stadio Porta Elisa questa mattina e nel pomeriggio per preparare la sfida contro il Siena. Mister Pagliuca non dovrebbe cambiare più di tanto la formazione vista con il Gubbio anche se sono certi i rientri di Belloni e Minala che hanno smaltito i postumi dell’influenza. Stesso discorso vale per Frigerio. A centrocampo però la concorrenza è folta e non è escluso che il tecnico punti ancora una volta su Alberto Picchi, autore del primo gol in campionato e di una prestazione all’altezza della situazione. Lo abbiamo detto più volte: questo giocatore ha mezzi tecnici importanti per la categoria, ma certamente la sfortuna lo ha perseguitato a livello di guai fisici.

Gli basterebbe ritrovare un po’ di continuità per poter tornare protagonista assoluto anche nei prossimi anni del nostro calcio. Pagliuca lo stima molto e questo finale di campionato potrebbe essere per lui una nuova ripartenza verso mete importanti. Per quanto riguarda l’attacco, Nanni non partirà con la Nazionale e quindi sarà sicuramente a disposizione del mister ed è molto probabile venga impiegato insieme a Belloni. Ci sarà da vedere chi la spunterà come trequartista tra Visconti e Ruggiero. Dobbiamo dire che l’ex del Piacenza, nelle ultime gare è apparso un po’ appannato e quindi potrebbe anche osservare un turno di riposo. Ma ci sono ancora tanti allenamenti per fare questo tipo di valutazioni. Quello che è certo è che non ci saranno Rodriguez, Ricchi, Semprini, Papini e Fedato, alle prese con guai fisici.