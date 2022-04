Porta Elisa News



Prosegue la preparazione dei rossoneri per la sfida contro il Pescara

giovedì, 31 marzo 2022, 18:46

di diego checchi

Seduta mattutina a Porcari per la squadra rossonera che si è svolta sotto una pioggia battente. Ma Pagliuca ha lavorato su entrambe le fasi, sia di possesso che quella di non possesso. Per quanto riguarda la formazione, non ci dovrebbero essere particolari novità anche se Tumbarello e Picchi hanno dimostrato di star molto bene. Difficilmente Mauro Semprini verrà convocato mentre è possibile la prima convocazione per Ricchi. Negli ultimi minuti dell’allenamento, Minala è uscito per un piccolo fastidio muscolare ma non dovrebbe essere niente di grave e la sua presenza, almeno per ora, non sembra essere in dubbio. In attacco potrebbero giocare gli stessi tre di domenica scorsa e cioè Ruggiero, Nanni e Belloni, mentre in difesa potrebbe trovare un posto dall’inizio Baldan, apparso in grande forma.