Punti per la matematica salvezza

sabato, 26 marzo 2022, 15:01

di diego checchi

Quella di domani sarà una partita piuttosto difficile per la Lucchese dato che il Siena avrà bisogno di una vittoria per avvicinarsi alla quota salvezza, e poi perché i derby nascondono sempre delle insidie inaspettate. Dal canto suo, però, la squadra di Pagliuca se riuscirà ad ottenere almeno un pareggio, si avvicinerà sempre di più alla certezza matematica della salvezza. Ma c'è un altro obiettivo che questi ragazzi e il tecnico possono perseguire, quello di entrare nei play off, sarebbe il giusto coronamento di una stagione fatta di lavoro, intensità e sacrificio, e allora perché non provarci. Proprio per questo allo stadio "Franchi" di Siena la Lucchese dovrà andare in campo cercando di fare una prestazione molto importante, che avrà come conseguenza anche il risultato.

In questa gara mancheranno gli infortunati Semprini, Papini, Fedato e Ricchi, oltre all'influenzato Brandi e a Rodriguez, che sta completando il suo lavoro di riatletizzazione. Sono rientrati invece tutti gli altri influenzati e stiamo parlando in special modo di Belloni e Frigerio. Di conseguenza, il tecnico confermerà la solita linea difensiva a quattro con Corsinelli a destra, Bachini e Bellich centrali e Nannini a sinistra. A centrocampo giocheranno sicuramente Collodel e Minala, due giocatori imprescindibili per questa formazione, per l'altro posto sono in lotta Picchi, Frigerio e Tumbarello. In attacco l'unico ballottaggio potrebbe essere fra Ruggiero e Visconti, perché Belloni e Nanni sono sicuri del posto.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 6 Nannini, 15 Collodel, 58 Minala, 8 Picchi, 30 Belloni, 18 Nanni, 25 Ruggiero. A disposizione: 22 Cucchietti, 12 Plai, 27 Baldan, 17 D'Ancona, 14 Quirini, 4 Tumbarello, 16 Frigerio, 23 Zanchetta, 3 Visconti, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 19 Ubaldi. Allenatore: Pagliuca.