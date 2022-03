Porta Elisa News



Ricorso per Nanni: confermate le tre giornate di squalifica

venerdì, 11 marzo 2022, 19:16

Niente da fare per la Lucchese e per Nicola Nanni: la Corte sportiva d'appello sezione II composta da Pasquale Marino, Maurizio Borgo, Paolo Tartaglia w Giuseppe Gualtieri "nell’udienza fissata l’11 marzo, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 220/CSA/2021-2022, proposto dalla società Lucchese 1905 S.r.l. in data 03.03.2022 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Nicola Nanni in relazione alla gara Lucchese/Fermana del 27.02.2022; udito l’Avv. Federico Menichini per la reclamante; sentito l’arbitro; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con PEC".

Dunque per il centravanti rossonero ci saranno ancora due giornate da scontare nelle gare contro Reggiana e Montevarchi. In attacco Mister Pagliuca dovrà fare conto sugli altri presenti in rosa, con Fedato che sta dando segnali di progresso ma non è ancora rientrato in gruppo, mentre il neoacquisto Rodriguez sta mettendo allenamenti nelle gambe.