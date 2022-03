Porta Elisa News



Russo: "L'unico rammarico è per quel quarto d'ora finale..."

domenica, 27 marzo 2022, 19:36

Bruno Russo è soddisfatto del punto colto a Siena, ma quei minuti finali in superiorità numerica, forse, potevano regalare il bottino pieno: "I punti ora sono pesanti per noi ma anche per il Siena, perché sono più vicini ai play out, sono punti importantissimi quelli di oggi, è un ottimo risultato su un campo importante, contro una squadra che ha giocatori di categoria superiore, peccato forse per quando sono rimasti in dieci potevano essere più convinti e portare a strappare la vittoria. Il gol subìto a freddo? Soffriamo eccessivamente i calci piazzati è un po' il nostro tallone di Achille però poi dopo ci siamo sciolti e la partita l'abbiamo fatta noi. Loro si sono difesi e con qualche calcio da fermo si sono resi pericolosi ma hanno trovato le belle parate di Coletta.

"L'unico rammarico è su quel quarto d'ora finale ma sono punti pesanti: siamo rimasti con la classifica invariata e manca una partita in meno. Ora ci attende una gara difficile con il Pescara dove dobbiamo cercare di raggiungere la salvezza matematica. Minala? Centrocampista di spessore, ma tutta la squadra sta dimostrando di sapere fare bene e ha ancora margini di crescita: non dimentichiamo che facciamo a meno di giocatori importanti e speriamo rientrino gli assenti per poterci divertire, magari oltre le quattro partite che mancano alla fine della stagione regolare".