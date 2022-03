Porta Elisa News



Russo: "Contento del risultato, ma ci servono ancora due-tre punti"

sabato, 19 marzo 2022, 19:42

Bruno Russo è comunque soddisfatto del risultato che lascia un po' di amaro in bocca, ma va tenuto di conto di molti aspetti, a partire dal fatto che è passato un altro turno e la Lucchese resta nei play off allungando di un punto sulla zona pericolo: ecco perché il pari deve essere accettato per il dirigente rossonero come un risultato positivo.

“Bisogna essere contenti del risultato di oggi perché stiamo attraversando un periodo difficile, tanti giocatori sono influenzati e tanti di quelli che hanno giocato oggi non erano al massimo della forma. Abbiamo recuperato punti su Pontedera e Pesaro e allungato sulla Fermana. La classifica è buona soprattutto visto come eravamo partiti, siamo nei play off ma non siamo ancora salvi matematicamente, penso che ci servano ancora 2 o 3 punti”.