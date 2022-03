Russo: "Il Montevarchi ha meritato la vittoria"

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 15 marzo 2022, 23:09

il tecnico rossonero: "Hanno meritato i nostri avversari, oggi è un po' tutta la squadra che ha fatto peggio, molto peggio e non sono stato bravo io a ricaricarla a livello nervoso, ma non capisco che senso abbiano tutte queste partite ravvicinate che non consentono di recuperare infortunati o un'influenza"

martedì, 15 marzo 2022, 22:54

Non lascia il segno nessun rossonero nella gara di Montevarchi, qualche lampo del solito Belloni, la generosità di Ruggiero, ma per il resto si vede ben poco a livello di prestazioni individuali, Picchi non incide: le pagelle di Gazzetta

martedì, 15 marzo 2022, 17:21

Rossoneri impegnati in Valdarno contro una squadra alla ricerca di punti salvezza: Pagliuca preferisce Baldan a Bellich in difesa, mentre Picchi sostituisce lo squalificato Minala a centrocampo. Belloni sfiora il gol da fuori, poi la sblocca Jallow con un pallonetto. Occasioni per Visconti e Babbi, chiude la gara Carpani

lunedì, 14 marzo 2022, 17:40

Lucchese già in campo a Montevarchi a distanza di pochissimi giorni alla caccia di di nuovi punti. Pagliuca ritrova Corsinelli e pensa a rilanciare Picchi al posto dello squalificato Minala. La probabile formazione