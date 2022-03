Ufficiale: Rodriguez in rossonero

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 3 marzo 2022, 16:38

Secondo il sito blunote.it anche la Lucchese starebbe cercando una punta svincolata ed avrebbe individuato nella figura di Alejandro Rodriguez l'attaccante ideale per completare il reparto offensivo, visto sia la squalifica di tre giornate a Nanni e gli infortuni di Semprini e Fedato: trattativa in corso

giovedì, 3 marzo 2022, 11:19

La squadra di Punzi, terzo allenatore di una stagione davvero deludente, arriva dallo 0 a 0 di Siena ma ha ritrovato un buon trend dopo il mercato di gennaio: nelle sue fila, due ex rossoneri come Calcagni e Martinelli

mercoledì, 2 marzo 2022, 13:57

Le soluzioni per gestire l'emergenza nel reparto offensivo: la più scontata sembra quella di affidarsi a Babbi e Ubaldi con Belloni dietro, mentre le altre potrebbero vedere Visconti dietro le punte con Belloni e Babbi in verticale. Ma ci sono anche altre opzioni come impiegare Ruggiero o Gibilterra

mercoledì, 2 marzo 2022, 08:07

La Lucchese non accetta il verdetto del giudice sportivo che ritiene assolutamente spropositato per la dinamica dell'episodio visto durante il secondo tempo della gara con la Fermana: "L'impatto, come si vede dalle immagini, avviene tra le due teste non c'è nessuna gomitata da parte di Nanni"