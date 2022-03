Porta Elisa News



Verso l'obiettivo più importante

lunedì, 28 marzo 2022, 18:41

di diego checchi

Un punto che avvicina sempre di più alla salvezza, un punto molto importante quello ottenuto ieri a Siena, perché certifica come la Lucchese sia ad un passo dalla matematica permanenza in categoria. E' chiaro che sarebbe bello suggellare questo obiettivo proprio domenica prossima contro il Pescara, magari con una prestazione super condita anche da una vittoria. Sgombriamo però il campo dalle ipotesi, la Lucchese almeno di catastrofi inaspettate è già salva ed allora è giusto iniziare a guardare al futuro non prima però di aver provato a raggiungere i play off, un orgoglio per questa società e per questa tifoseria.

Al di là di questo risultato, la stagione dei ragazzi di Pagliuca è stata comunque fantastica e il tecnico di Cecina ha saputo far esprimere in tantissime partite un gioco piacevole e soprattutto la Lucchese non si è fatta quasi mai schiacciare dalle squadre avversarie, mantenendo sempre il pallino del gioco e cercando di non buttare via la palla e di giocarla sempre a terra e proprio per questo il progetto tecnico di mister Pagliuca a nostro avviso deve continuare tanto più che ha un contratto anno con la Lucchese per un altro anno. Sarebbe un peccato non continuare nel solco di questa stagione e con la maggior parte di questi giocatori. Il compito di questa società dovrà essere in primis quello di rinnovare i contratti ai giocatori in scadenza tra i quali Coletta, Bachini, Belloni e Minala e poi valutare la situazione degli altri che hanno un anno soltanto di contratto.

E' chiaro che tutto questo discorso potrebbe mutare se ci fossero dei cambiamenti a livello societario, per ora alcuni soggetti si sono interessati al progetto Lucchese, ma niente di più. Nel caso dovessero entrare nuovi soci, o la Lucchese fosse ceduta interamente, allora è chiaro che il progetto sportivo potrebbe subire dei cambiamenti. Tutto questo per dire che solo dopo la definizione delle vicende societarie potremo capire che tipo di campionato potrà fare la Lucchese nella prossima stagione, ma in linea teorica è giusto andare avanto così, perché il lavoro sul campo è stato egregio e ovviamente anche quello di questi dirigenti.