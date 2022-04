Porta Elisa News



Ancora bloccata la vendita dei biglietti per il derby di Carrara

giovedì, 7 aprile 2022, 13:24

L'Osservatorio sulle Manifestazioni sportive ha deciso di mantenere il divieto di vendita dei biglietti per la gara Carrarese-Lucchese di sabato prossimo in attesa di ulteriori decisioni. La scelta è maturata nel corso della riunione odierna.

"Gli incontri di calcio “Carrarese - Lucchese”, “Juve Stabia – Paganese”, “Taranto – Bari e “Napoli – Roma”, – si legge nel documento – caratterizzati da rilevanti profili di rischio, sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ai fini dell’individuazione di misure di rigore. Contestualmente, si dà mandato alle Leghe competenti di interessare le società organizzatrici affinché non venga avviata la vendita dei tagliandi per i residenti: nella Provincia di Lucca (per la gara “Carrarese – Lucchese”); nella Provincia di Salerno (per la gara “Juve Stabia – Paganese”); nella Provincia di Bari (per la gara “Taranto – Bari”); nella Regione Lazio (per la gara “Napoli – Roma)".