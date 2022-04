Belloni ancora una volta grande protagonista

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 3 aprile 2022, 17:55

Il tecnico in sala stampa con i suoi collaboratori fa i complimenti al direttore sportivo. il vice Fracassi: "Oggi si è vista un'alchimia speciale che è il risultato di tante componenti diverse che servono nel calcio, abbiamo fatto un gran primo tempo e nel secondo tempo siamo stati bravi a...

domenica, 3 aprile 2022, 16:49

Il dirigente rossonero: "Una grande vittoria contro una delle squadre più importanti del campionato sia come organico che come blasone. Penso che se riusciremo a centrare i play off potremo essere la scheggia impazzita. Voglio elogiare tutti i ragazzi e soprattutto il gran lavoro che il mister svolge in settimana"

domenica, 3 aprile 2022, 13:46

Rossoneri di nuovo al Porta Elisa contro una delle formazioni più attrezzate del girone: Pagliuca rilancia dal primo minuto Visconti e Tumbarello, preferito a Frigerio in mezzo al campo. Occasioni per Ferrari, Visconti, Collodel e Nanni. A inizio ripresa sblocca Visconti, raddoppia Belloni e accorcia Ferrari

venerdì, 1 aprile 2022, 15:41

Mister Pagliuca alle prese con i dubbi sull'undici titolare che scenderà in campo domenica nel delicato confronto contro il Pescara. Ballottaggio tra Ruggiero e Visconti, verso la conferma di Nanni e Belloni in avanti, recuperato Minala